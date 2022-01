Am Sonntagabend (09. Januar 2022) haben in Würzburg bislang unbekannte Täter Christbäume angezündet, die zur Abholung bereitstanden. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Montag (10. Januar 2022) berichtet, standen die Bäume in der Berner Straße an einem Metallzaun.

Gegen 18.35 Uhr wurde die Bäume in Brand gesteckt. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.