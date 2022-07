Am Samstagmorgen kam ein Pkw im Guttenberger Forst (Kreis Würzburg) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der alleinige Fahrzeuginsasse wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das berichtet die Polizei Würzburg in einer Pressemitteilung. Mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Würzburg-Land betraut.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen war der Pkw von Reichenberg in Richtung Kist unterwegs. Kurz vor 9.30 Uhr kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und wurde dabei massiv beschädigt. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führte vor Ort die ersten Ermittlungen zum Unfallhergang durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Im Zuge der Unfallermittlungen ergaben sich laut Polizei mögliche Hinweise auf ein Suizidgeschehen.

Die Kreisstraße WÜ29 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)