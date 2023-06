Regierung von Unterfranken sucht Unterkünfte für Geflüchtete in ganzem Regierungsbezirk

Der Ukrainekrieg und die hohen Zugangszahlen an Geflüchteten in den letzten Monaten stellen die Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. Um den Unterbringungsbedarf zu decken, sucht die Regierung von Unterfranken weiterhin nach geeigneten Objekten zur Anmietung und Unterbringung von Geflüchteten. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung.



Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein:

Bestehende Gebäude ab einer Wohnfläche von 650 m² oder erschlossene und bebaubare Grundstücke ab einer Fläche von 2.500m²

Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr

Versorgung mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs

Erfüllung der gesetzlichen und technischen Anforderungen des Baurechts, des Brandschutzes und der Verkehrssicherheit

Wünschenswert: Barrierefreiheit der Wohnräume

Die Angebote können schriftlich unter Benennung konkreter Objekte, inklusive aussagekräftiger Unterlagen erfolgen (Grundriss- und Lagepläne, Flächenaufstellungen, Mietzins- und Betriebskostenvorstellung des Vermieters sowie Angaben zum Heizmedium). Alle Preis- bzw. Kostenangaben müssen als Endpreise (brutto) dargestellt werden.

Die Anmietung erfolgt über die Immobilien Freistaat Bayern. Anmietgesuche wären daher vornehmlich auch an die Immobilien Bayern zu richten. Gerne können Sie sich auch an die Unterkunftsverwaltung bei der Regierung von Unterfranken unter der E-Mail unterkunftsverwaltung@reg-ufr.bayern.de wenden.

Weitere Hintergrundinformationen zur Asyl- und Flüchtlingssituation in Unterfranken unter: Asylbewerber in Unterfranken - ANKER-Einrichtung Unterfranken (Daten, Fakten, Aktuelles) - Regierung von Unterfranken (bayern.de).

Den Inhalt dieser Pressemitteilung, eventuell ergänzende Anlagen und Informationen, sowie gegebenenfalls Bilder mit Bildunterschriften gibt es im Internet unter folgendem Link https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/presse/pressemitteilungen/archiv/2023/122/index.html.