Würzburg vor 38 Minuten

Polizeikontrollen

Polizei plant verstärkte Kontrollen am Wochenende in Unterfranken

Am Wochenende sind einige Kundgebungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Unterfranken zu erwarten. Das Polizeipräsidium Unterfranken appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürger.