Am Mittwoch (13. April 2022) sind die Kräfte der Feuerwehr Würzburg mehrfach gefordert worden. Gegen 15.45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Würzburg ein Ölfilm auf dem Main gemeldet. Neben zahlreichen Feuerwehren des Landkreises Würzburg wurde auch die Berufsfeuerwehr Würzburg zur Erkundung alarmiert. Im Bereich des Hafens machten die Einsatzkräfte ein Passagierschiff ausfindig, von dem der Austritt herrührte. Um die Umwelt zu schützen, zogen die Einsatzkräfte Ölbindeschlängel mit einem Boot um das Schiff. Die ausgetretene Menge konnte somit größtenteils aufgenommen werden. Die Ursachenermittlung ist nun Aufgabe der Polizei.

Noch während des Einsatzes kam es zu zwei gemeldeten Bränden in Wohngebäuden sowohl in der Altstadt als auch in Grombühl – glücklicherweise konnte bei beiden Einsätzen kein Brand mehr festgestellt werden. Jedoch waren teilweise Räumlichkeiten stark verraucht, sodass beispielsweise an der Einsatzstelle in Grombühl die betroffenen Bereiche von der Feuerwehr mit Hochdrucklüftern vom Rauch befreit werden mussten.

Ölfilm auf dem Main, Brände und ein Verkehrsunfall - Feuerwehr Würzburg wird gefordert

Parallel dazu mussten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad auf die Fuchsstadterstraße eilen. Die Unfallstelle wurde gesichert und der Rettungsdienst bei den Maßnahmen unterstützt. Die verletzte Person musste mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden.

In der Nacht zum Donnerstag (14. April 2022) wurde erneut die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen bei einer Vermisstensuche gefordert. Mit Kräften der Feuerwehr, Suchhunden und Polizei wurde nach einem vermissten Mann im Bereich Lengfeld gesucht. Durch die Mithilfe der Bevölkerung konnte der Mann in den Morgenstunden wohlbehalten aufgefunden werden.