Am Mittwochnachmittag (08.10.2020) kam es in der Ingolstädter Straße in Giebelstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 6-jähriger Junge überquerte unvermittelt die Fahrbahn und prallte mit einem Auto zusammen.

Demnach war ein 44-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der Straße unterwegs, als der Junge vom Gehweg aus die Fahrbahn zwischen zwei geparkten Fahrzeugen überquerte.

Zusammenstoß trotz Vollbremsung: Junge bricht sich das Bein

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Autofahrer mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindern, was jedoch nicht gelang: Der 6-Jährige prallte mit seinem Bein gegen den vorderen linken Kotflügel des Autos und stürzte.

Daraufhin leistete der Autofahrer gemeinsam mit einer hinzukommenden Passantin erste Hilfe. Kurze Zeit später traf auch die Mutter des Kindes am Unfallort ein. Der später eintreffende Rettungsdienst brachte den Jungen ins Universitätsklinikum-Würzburg, wo ein Bruch im linken Schienbein diagnostiziert wurde.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall.

