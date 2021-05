Für die Reise in einige Länder benötigen Reisende vor Abflug einen negativen Corona-Test, auf dem die Ausweis- oder Reisepassnummer vermerkt ist. Am Testzentrum Talavera in Würzburg können sich Menschen, die eine Reise planen, das Ergebnis ihres PCR-Tests ab sofort auf Wunsch mit der Nummer ihres Ausweisdokuments ausstellen lassen.

Nach Angaben des Landratsamts Würzburg fragt das beauftragte Labor Eurofins nun bei der Registrierung optional die Ausweis- oder Reisepassnummer ab. Die Angabe ist freiwillig. Wenn die Nummer eingetragen wird, erscheint sie automatisch auf dem PCR-Testnachweis.

Test und Nachweis sind kostenlos. Die Gründe für einen kostenlosen Test bleiben unverändert. Nach der bayrischen Teststrategie können alle Personen mit Wohnsitz in Bayern, die auf eine Covid-19-Erkrankung getestet werden wollen, kostenlos Gewissheit darüber bekommen, ob sie sich infiziert haben.

"Vor allem Reisende wird die freiwillige Aufnahme der Passnummer freuen", weiß Paul Justice vom Testmanagement am Gesundheitsamt Würzburg. Reisen ins Ausland nehmen wieder zu und damit auch die Nachfrage nach Testnachweisen, die von den Fluggesellschaften anerkannt werden.

Das Corona-Testzentrum auf der Talavera ist aktuell von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Vor jedem Test ist eine Terminbuchung und die Registrierung der persönlichen Daten nötig. Unter www.testzentrum-wuerzburg.de kann der Termin online gebucht werden. Auf dieser Webseite kann neben der Terminvergabe auch die anschließende erforderliche Registrierung beim beauftragten Labor Eurofins vorgenommen werden.