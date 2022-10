Ein 43-Jähriger fuhr am Dienstag (25. Oktober 2022), gegen 15.30 Uhr, mit seinem Auto die Mergentheimer Straße aus Richtung Herchsheim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Giebelstadt, wie die Polizei Ochsenfurt mitteilt. Zum Unfallzeitpunkt geriet dieser Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 33 -Jährigen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab 3,12 Promille. Dies hatte zur Folge, dass sich der Verursacher einer Blutentnahme unterziehen musste. Weiterhin wurde der leichtverletzte Verursacher in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallgeschädigte blieb unverletzt.

Sachschaden im fünfstelligen Bereich: Autos mussten abgeschleppt werden

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Diese mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Mergentheimer Straße (B19) in beide Richtungen gesperrt. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Giebelstadt an der Unfallstelle eingesetzt.

Zeugen und weitere Geschädigte oder Gefährdete, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Jens Kalaene/dpa (Symbolbild)