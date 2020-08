Für den guten Zweck: Student aus Franken läuft 1400 Kilometer quer durch Deutschland

Markus Marschhäuser ist Student der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS). Während der Semesterferien will der 27-Jährige einmal von Nord nach Süd quer durch Deutschland laufen - und zwar für den guten Zweck. Der „RATC - Run Across The Country“ ist konzipiert als Benefiz-Deutschlandlauf.

Mit der Aktion möchte der 27-jährige Franke zwei Sozialprojekte in Unterfranken unterstützen. Zum einen das Projekt „Hermine“, dass Geflüchtete unterstützt und zum anderen das Projekt „Kinderhospiz Sternenzelt“ für schwerkranke Kinder. Warum er diese Projekte ausgewählt hat? Die Menschen hätten sich ihr Schicksal nicht ausgesucht und wären unverschuldet in ihre Situation geraten und benötigten Hilfe, um ein würdiges Leben zu leben, erklärt Marschhäuser.

Ein Student läuft für den guten Zweck quer durch Deutschland

Der 27-Jährige ist seit 2014 Marathonläufer. Er startet seinen Lauf am Sonntag, den 30. August, in Flensburg. Der Student plant die 1400 Kilometer in 28 Lauftagen und zwei Ruhetagen zu meistern. Das Ziel ist am Montag, den 28. September, die Zugspitze zu erreichen. Seine Mission: „Menschen helfen, nur durch die natürlichste aller Bewegungen - dem Laufen.“ Bereits im vergangenen Jahr hatte er an einem Benefizlauf eines Unternehmens teilgenommen, bei dem die Firma für jede gelaufene Runde einen Euro sponserte. Die Summe kam damals einem lokalen Sozialprojekt zugute.

Markus Marschhäuser wird beim "RACT - Run Across The Country" von Sponsoren unterstützt. Er hofft aber, noch weitere Menschen für sein Projekt begeistern zu können. Unterstützen kann man den jungen Franken auf dem Instagram-Kanal ratc_2020, der Facebook-Seite RATC 2020 oder der Homepage www.ratc2020.de. Darüber hinaus lädt der Läufer ein, ihn ein Stück zu Fuß oder mit dem Rad zu begleiten. Am Freitag (18. September) führt die Strecke nach Schweinfurt und am Samstag (19. September) führt sie von Schweinfurt nach Würzburg. Gute Gelegenheiten also für fränkische Unterstützer, Marschhäuser ein Stück zu begleiten.