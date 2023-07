Estenfeld: Neue Schnellladestation für E-Autos installiert - gegenüber eines tegut-Marktes

Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) berichtet, wurde in der vergangenen Woche eine neue Schnellladesäule in Estenfeld offiziell eingeweiht. Die Stadtwerke Würzburg AG (STW) hat dort für die Errichtung einer Schnellladestation am Zehnthügel, gegenüber des tegut-Marktes, zwei Stellplätze einer Autowerkstatt gemietet.

An einer üblichen Normal-Ladestation liegt die Maximalleistung bei 22 kW. Der Vorteil an den Schnellladestationen ist, dass je nach Akkugröße und Ladeleistung des Fahrzeugs rund 70 Prozent des Akkus in ca. 25 Minuten aufgeladen werden können. Wenn nur ein Fahrzeug angesteckt ist, kann an der neuen Ladestation auf dem Gelände der Autowerkstatt Schlereth sogar mit maximal 150 kW geladen werden. Ansonsten teilt sich die maximale Ladeleistung auf die beiden Ladepunkte auf.

Aktuell betreibt die WVV Energie vier Schnellladestationen, weitere folgen in den nächsten Monaten. Rosalinde Schraud, 1. Bürgermeisterin von Estenfeld, freute sich mit Bernd Hammer, Abteilungsleiter Telekommunikation & Verkehrstechnik bei der WVV und Florian Doktorczyk, Abteilungsleiter Vertrieb, über die erfolgreiche Zusammenarbeit und den richtigen Schritt in die elektromobile Zukunft. Aktuelle Informationen zum Ausbau unserer E-Ladeinfrastruktur sind auch unter: www.wvv.de/emobil zu finden.