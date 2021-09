Würzburg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Brand bei Universitätsklinikum Würzburg: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Am Montagmorgen (20. September 2021) hat es bei einem Forschungsbereich des Universitätsklinikums in Würzburg (ZOM) gebrannt. Ein Großaufgebot an verschiedenen Feuerwehren kämpfte gegen die Flammen an.