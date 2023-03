Zusammenstoß in Ochsenfurt - Überholversuch beim Abbiegen schlug fehl

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Dr. Martin-Luther-Straße in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg.

Der Unfallhergang war laut Polizei folgender: Ein Lkw-Fahrer wollte nach links abbiegen und musste aufgrund der Größe seines Fahrzeugs etwas ausholen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer wollte ebenfalls nach links abbiegen und versuchte dabei, den Lkw zu überholen. Leider kam es dabei zur Berührung beider Fahrzeuge.

Die Schäden belaufen sich auf insgesamt 7 000 Euro. Am Lkw entstanden Schäden in Höhe von etwa 3 000 Euro, während der Schaden am Pkw auf etwa 4 000 Euro geschätzt wird.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)