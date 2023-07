Würzburg: Vermummter 27-Jähriger bedroht Autofahrer mit Machete - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag (22. Juli 2023) gegen 12 Uhr hat ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass in der Würzburger Friedenstraße ein vermummter Mann mit einer Machete wartende Autofahrer bedrohe. Nach ersten Erkenntnissen trat der Mann an ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug heran und forderte den Fahrer auf, auszusteigen. Laut der Polizeiinspektion Würzburg Stadt führte er hinter dem Rücken eine Machete mit.

Der Fahrer weigerte sich jedoch, der Aufforderung nachzukommen. Als der Täter die anfahrenden Streifenwägen registrierte, flüchtete er in ein nahegelegenes Wohnhaus.

Mann mit Machete in Würzburg unterwegs - Polizei trifft ihn später in Wohnhaus an

Mehrere Polizeistreifen konnten ihn dort antreffen und widerstandslos festnehmen. Neben der Machete und der Vermummungsausrüstung konnten die Beamten noch Betäubungsmittel bei ihm finden. "Bisher ist nicht klar, was der Mann vorhatte oder worauf sein Vorhaben abzielte. Es wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden", so die Polizei.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 27-jährige Würzburger am nächsten Morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Bisher ist bekannt, dass der Täter mehrere Fahrzeuge angehalten und mit der Machete bedroht hat, allerdings sind die betroffenen Verkehrsteilnehmer nicht bekannt beziehungsweise haben sie sich nicht bei der Polizei gemeldet. Wer Hinweise in Zusammenhang mit dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.