Würzburg vor 21 Minuten

Unfall

Radfahrerin dreht sich um und kollidiert mit Fußgänger - Mann (20) schwer verletzt

In Würzburg kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger. Der 20-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen an einem Bein zu.