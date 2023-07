Bereits am Barbarossaplatz traf der 15-Jährige am Sonntag (23. Juli 2023) gegen 20.00 Uhr auf zwei ihm unbekannte junge Männer und eine junge Frau, die ihn auf sein Aussehen ansprachen und homophob beleidigten.

An der Einmündung der Kaiserstraße zum Haugerring kam es zu einer ersten kleineren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen. Anschließend ging das Quartett in Richtung der Gleisunterführung zwischen der Bismarckstraße und Ständerbühlstraße.

Jugendlicher homophob beleidigt - und dann brutal ausgeraubt

In dem Tunnel drückte einer der Jugendlichen den 15-Jährigen gegen die Wand und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Plötzlich zog der Unbekannte ein Taschenmesser und verletzte den Teenager im Halsbereich. Anschließend flüchtete der Täter gemeinsam mit seinen Begleitern in Richtung Innenstadt. Die drei Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter: Männlich, ca. 16 Jahre alt und ca. 180 cm groß Südländische Erscheinung, sprach deutsch mit ausländischem Akzent Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, trug quer über die linke Schulter eine Umhängetasche

Täter 2: Männlich, ca. 16 Jahre alt und ca. 183 cm groß Schwarze lockige Haare mit Mittelscheitel Bekleidet mit einem roten T-Shirt

Täter 3: Weiblich, ca. 16 Jahre alt und ca. 180 cm groß Schwarze Haare Bekleidet mit einem blauen kurzen Kleid



Nach der Tat wandte sich der 15-Jährige am Bahnhof an einen Rettungsdienst und kam nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus, das er nach einer kurzen ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Zur Aufklärung des Überfalls sucht die Kripo Würzburg nach Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer ist auf die Auseinandersetzung am Barbarossaplatz, am Haugerring oder in der Gleisunterführung aufmerksam geworden?

Wer lief kurz nach 20:00 Uhr durch die Gleisunterführung und sah die drei Jugendlichen in Begleitung der wohl auffällig großen jungen Frau?

Wer kann Hinweise zu dem tatverdächtigen Trio geben?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg rund um die Uhr unter der Rufnummer 0931/457-1732 entgegen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)