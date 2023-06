Ein Rettungseinsatz hat sich in Würzburg als Fall für die Polizei entpuppt: Ein Mann, der sich am Donnerstagmorgen (8. Juni 2023) am Hauptbahnhof zunächst in einer hilflosen Lage befand, wurde kurze Zeit später ins Gefängnis gebracht. Aber was war genau vorgefallen?

Die Deutsche Bahn hatte die Bundespolizei gegen 10 Uhr darüber informiert, dass sich ein Rettungswagen für einen Einsatz am Würzburger Hauptbahnhof befand. Als die Beamten dazukamen, trafen sie im Personentunnel auf einen 36-Jährigen, der über gesundheitliche Probleme klagte.

Gefängnis statt Krankenhaus: Mann am Würzburger Bahnhof festgenommen

Als er jedoch an den Rettungsdienst übergeben wurde, stellte sich heraus, dass der Mann wegen eines Strafbefehls von der Polizei gesucht wird. Da der Rettungsdienst keine weitere Notwendigkeit für eine medizinische Behandlung im Krankenhaus sah, wurde der 36-Jährige anstatt in eine Klinik direkt ins Gefängnis gebracht. Die geforderte Geldstrafe, um eine Inhaftierung abzuwenden, konnte der Mann nämlich nicht begleichen, erklärt die Bundespolizeiinspektion Würzburg dazu.

Vorschaubild: © Peter Endig/dpa (Symbolfoto)