Werkstatt und Tankstelle in Gefahr

"Massiver Löschangriff": Bus brennt in Depot vollständig aus - Feuerwehr reagiert blitzschnell

Am Donnerstagabend geriet ein Linienbus in einem Würzburger Busdepot in Brand. Die Feuerwehr reagierte schnell und konnte Schlimmeres verhindern. Dass der Einsatz glimpflich verlief, ist auch einem Mitarbeiter vor Ort zu verdanken.