Eine Hühnerbesitzerin in der Trautenauer Straße in Würzburg musste am Donnerstagmorgen (11. Mai 2023) eine erschreckende Entdeckung in ihrem Hühnerauslauf im Garten machen. Das teilt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit.

Sie fand zwei ihrer sechs Hühner geköpft im Gehege vor. Die Köpfe, sowie vier weitere Hühner wurden zudem gestohlen.

Hühner aus Würzburger Garten gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Tat ereignete sich wohl in den frühen Morgenstunden zwischen drei Uhr und 8.30 Uhr.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeug*innen, sich bei der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

