Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht einen unbekannten Autofahrer, der einen Paketlieferanten mit einem Kopfstoß verletzt hat.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag (23. Juni 2023), als der Lieferant auf der St.-Benedikt-Straße stark abbremste, um in einen Innenhof abzubiegen. Der Autofahrer musste deshalb ebenfalls stark abbremsen und hupte den Lieferdienst an. Dieser versuchte ihm durch eine Geste mit der Hand zu signalisieren, dass er langsam fahren soll. Daraufhin stieg der Fahrer aus seinem Auto, ging zu dem Paketlieferanten und verpasste ihm mit seinem Kopf ein Stoß gegen die Nase.

Paketlieferant mit Kopfstoß verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bei dem unbekannten Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann mit lichten kurzen Haaren. Der etwa 30-40 Jahre alte Täter war mit einem blauen Hemd bekleidet.

Das Opfer erlitt durch den Kopfstoß eine stark blutende Wunde auf der Nase.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931 457-2230 zu melden.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild) fsHH und Useche70