A3 Richtung Würzburg: "Schwerer Verkehrsunfall" - Zwei Fahrzeuge kollidieren

"Eine Person eingeklemmt" : Rettungsdienst war vor Ort

: war vor Ort Wartezeiten auf der A3: Unfall verursachte Stau im Berufsverkehr

Zu einer Alarmierung "schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW mit eingeklemmter Person" wurde die Feuerwehr Waldbrunn auf die A3 Richtung Würzburg gerufen, wie sie es in den sozialen Medien bekannt gibt. Durch den Unfall entstand ein Stau im Berufsverkehr. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, zwei Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Verkehrsunfall auf der A3 Richtung Würzburg verursacht Stau

In der Nacht von Montag (3. April 2023) auf Dienstag (4. April 2023) wurden gegen 4.10 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei an die Unfallstelle gerufen. "Die Integrierte Leitstelle Würzburg alarmierte mehrere Feuerwehren auf die A3. Gemeldet wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW", so die Feuerwehr. Dabei sollte laut Leitstelle "eine Person eingeklemmt" sein.

Kurze Zeit später waren sie auch schon angekommen. "An der Einsatzstelle eingetroffen erkundeten die ersten Kräfte die Lage. Zwei PKW waren miteinander kollidiert", heißt es. Personen waren laut Feuerwehr "nicht eingeklemmt". Dennoch mussten "zwei Personen vom Rettungsdienst" versorgt werden.

Die Absicherung der Unfallstelle übernahmen die Kräfte der Feuerwehren. "Es wurde eine Verkehrsabsicherung aufgebaut und der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeleitet", so die Feuerwehr Waldbrunn. Indes kam es durch den Unfall zu längeren Wartezeiten auf der A3, heißt es vonseiten der Feuerwehr. "Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem Stau".

Vorschaubild: © Bauernfeind/News5 (Symbolbild)