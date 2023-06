Am Freitagnachmittag (23.06.2023) berührte ein unbekannter Mann auf dem Spielplatz in der Kirchstraße in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg eine 8-Jährige unsittlich.

Dies teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

8-Jährige in Veitshöchheim auf Spielplatz sexuell belästigt

Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, circa 180 cm groß, ca. 25 Jahre, dunkelblonde lockige Haare. Der Mann trug einen roten/orangen Pullover und eine kurze schwarze Hose.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter 0931/457-1630 melden.

