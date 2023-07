Nachdem ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Dienstag (4. Juli 2023) vergeblich versucht hatte, einen Fahrkartenautomaten im Bahnhof Thüngersheim (Landkreis Würzburg) aufzubrechen, konnte nun in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) ein Täter festgenommen werden. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Würzburg mit.

Am Freitagmorgen (7. Juli 2023) alarmierte ein Anwohner aus Himmelstadt die Polizei, nachdem dieser ein klirrendes Geräusch in Bahnhofsnähe wahrgenommen hatte. Eine Streife der Polizeiinspektion Karlstadt erreichte daraufhin gegen 4.10 Uhr den Bahnhof in Himmelstadt und kontrollierte am Gleis 1 eine verdächtige Person.

Mutmaßlicher Wiederholungstäter im Kreis Main-Spessart festgenommen

Nachdem die Beamt*innen an einem naheliegenden Fahrausweisautomaten Aufbruchsspuren und das passende Werkzeug entdeckt hatten, folgte die Festnahme des 48-Jährigen und die Übergabe an die wenig später eingetroffene Streife der Bundespolizei. Vor Ort konnten sie eine eingeschlagene Scheibe am ehemaligen Bahnhofsgebäude feststellen, die vermutlich das klirrende Geräusch verursachte.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung übernommen. Mittels einer umfangreichen Spurensicherung wird geprüft, ob ein Zusammenhang zum versuchten Fahrausweisautomatenaufbruch in Thüngersheim besteht. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Rainer Fuhrmann/Adobe Stock