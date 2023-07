Zu einem Streit ist es am Donnerstag (6. Juli 2023) gegen 10.45 Uhr in Grombühl (Landkreis Würzburg) gekommen, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet.

Eine Würzburgerin kam am Donnerstagmorgen vom Einkaufen in einem Supermarkt in der Nürnberger Straße zurück zu ihrem Auto. Dort bemerkte sie einen Hund, der in einem geparkten Pkw laut bellte. Da es zu diesem Zeitpunkt bereits sehr warm war und die Fenster des Wagens nur einen kleinen Spalt breit geöffnete waren, hing der Hund mit seiner Schnauze am Fensterspalt und hechelte.

Hundebesitzer beleidigt besorgte Frau im Kreis Würzburg

Die Frau entschied sich, den Halter des Fahrzeugs im Supermarkt ausrufen zu lassen. Als ein circa 75-jähriger Mann nach etwa fünf Minuten zu seinem Fahrzeug mit dem Hund kam, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dem der unbekannte Mann die Tierfreundin beleidigte.

Im weiteren Verlauf des Streites fuhr der Tatverdächtige mit seinem Auto so hinter den Wagen der Frau, dass diese nicht wegfahren konnte. Als kurze Zeit später die Begleitung des Hundebesitzers hinzukam, wurde diese ebenfalls ausfällig. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung.

Der Streit soll von mehreren Menschen beobachtet worden sein. Daher bitte die Polizei Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.