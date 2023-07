"Erhöhtes Flugaufkommen" im Raum Würzburg: Darum sind aktuell Hubschrauber unterwegs

Aktuell sorgen vermehrte Hubschrauber-Flüge über dem Raum Würzburg für Aufsehen. Seit Mittwoch (5. Juli 2023) sind immer wieder Helikopter in der Luft zu beobachten.

Nun äußert sich die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg zu den Hintergründen des "erhöhten Flugaufkommens".

Hubschrauber über dem Raum Würzburg: Feuerwehrschule mit Bitte an Bevölkerung

"Am 5., 6., 12. und 13. Juli 2023 kommt es am Schenkenfeld, Gemeinde Veitshöchheim, ganztägig zu einem erhöhten Flugaufkommen durch einen Lehrgang der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg", berichtet die Institution in den sozialen Medien.

Die Hitzeperiode in den vergangenen Wochen habe die Waldbrandgefahr in ganz Bayern stark ansteigen lassen. Für die Feuerwehren sei es deshalb enorm wichtig, auf diese Gefahren vorbereitet zu sein. "Ein wichtiger Aspekt liegt hier auch bei der Brandbekämpfung mittels Unterstützung durch Hubschrauber", heißt es. Die teilnehmenden Feuerwehrangehörigen aus ganz Bayern erlernten dabei "als Bodenpersonal die wichtigsten Handgriffe für die Brandbekämpfung aus der Luft sowie die Arbeit mit der Rettungswinde".

Die Ausbildung finde mit Hubschraubern auf dem Veitshöchheimer Standortübungsplatz der Bundeswehr statt. "Aus Sicherheitsgründen" bittet die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg darum, "den gesamten Übungsbereich nicht zu betreten und sich vor allem startenden und landenden Maschinen nicht zu nähern". Weitere Nachrichten aus Würzburg und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.