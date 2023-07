Eine Einbruchsserie hat die Kriminalpolizei Würzburg in den vergangenen Monaten auf Trab gehalten. Jetzt wurde eine Tatverdächtige festgenommen.

Wie die Polizei Unterfranken berichtet, kam es seit Oktober 2022 immer wieder zu Einbrüchen in verschiedene Geschäfte und Gaststätten in der Würzburger Innenstadt und den Stadtteilen Zellerau, Frauenland und am Heuchelhof. Der Dieb hatte es dabei immer auf Bargeld oder sonstige wertvolle Gegenstände abgesehen und verschaffte sich in vielen Fällen gewaltsam über Fenster einen Zutritt, so die Polizei.

Einbruchsserie in Würzburg - Tatverdächtige in Haft

Die Kripo intensivierte deshalb die Ermittlungen zu den bekannten Fällen und arbeitete an einer Identifizierung des oder der Täter. Dabei verdichteten sich die Hinweise gegen eine 32 Jahre alte Tatverdächtige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde aufgrund von zwölf Einbrüchen ein Untersuchungsbefehl gegen die Frau erwirkt. Beamte der Kripo Würzburg nahmen die Frau am vergangenen Mittwoch (12. Juli 2023) fest.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten Teile der Beute und umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Frau sitzt deshalb gegenwärtig in Haft.

Vorschaubild: © bogdanvija/Adobe Stock (Symbolbild)