Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (7. September 2022) in Aub (Landkreis Würzburg) gekommen.

Gegen 20 Uhr lief ein sechsjähriger Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn "Am Angersberg". Der Fahrer eines vorbeifahrenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Jungen mit seinem Fahrzeug.

Kreis Würzburg: Sechsjähriger Bub von Auto erfasst - zum Glück nur leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde der Junge in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

