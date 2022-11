Im Weißenburger Ortsteil Niederhofen hat sich am Freitag (4. November 2022) gegen 17.10 Uhr ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor ereignet. Zum Unfall zwischen den Fahrzeugen kam es, als der 17-jährige Motorradfahrer die Markgrafenstraße an der Abzweigung "Am Brauhaus" verlassen wollte.

Laut dem Bericht der Polizeiinspektion Weißenburg, übersah er dabei den ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Traktor. Der junge Motorradfahrer und seine 16-jährige Mitfahrerin stürzten in der Folge und prallten gegen die Ladeschaufel des Traktors.

Unfall mit Traktor fordert zwei Verletzte

Durch den Zusammenprall mit der Traktorschaufel erlitten beide mittelschwere Verletzungen. Der 17-Jährige musste per Rettungshubschrauber, die 16-Jährige mithilfe eines Rettungswagens in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

