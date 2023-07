Ein 11-jähriges Mädchen war am Dienstagabend (25. Juli 2023) im Bereich des Weißenburger Ortsteils Weimersheim (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) als vermisst gemeldet worden. Im Zuge einer großangelegten Suche von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnten Einsatzkräfte die Vermisste in den Nachtstunden wohlbehalten auffinden. Die Polizei Mittelfranken berichtete davon.

Die 11-Jährige war gegen 20.45 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Zuvor war das Mädchen mit ihrem Hund unterwegs gewesen, anschließend allerdings nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nachdem der Hund des Mädchens an einem Baum angeleint zurückgelassen worden war, startete die Polizeiinspektion Weißenburg im Ortsteil Weimersheim eine gezielte Suche nach der 11-Jährigen. Entsprechende Überprüfungen am Wohnanwesen des Mädchens sowie im Bereich ihres letzten Aufenthaltsorts blieben allerdings erfolglos.

Erfolgreiche Vermisstensuche nach vermisstem Mädchen: 240 Einsatzkräfte suchten nach ihr

Die Suchmaßnahmen nach der Vermissten wurden dann auf das gesamte Gebiet von Weimersheim und die nähere Umgebung ausgeweitet. Unterstützung erhielt die Polizei dabei von zahlreichen Einsatzkräften. Neben einer Einsatzhundertschaft der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligte sich ein Großaufgebot an Helfern der umliegenden Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes an der Suche nach dem 11-jährigen Mädchen. In der Spitze waren in die intensiven Suchmaßnahmen in und um Weimersheim rund 240 Einsatzkräfte eingebunden.

Neben mehreren Suchhunden des Rettungsdienstes, einer Drohne der Feuerwehr sowie einem Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach der 11-Jährigen auch technisches Spezialgerät zum Einsatz. Beispielsweise suchten Einsatzkräfte angrenzende Waldstücke in der Dunkelheit mit Wärmebildkameras ab. Umliegende Gewässer wurden teilweise mithilfe eines Sonargeräts abgetastet.

Das vermisste Mädchen konnte schließlich gegen 2.45 Uhr gefunden werden. Sie hatte etwa einen Kilometer westlich von Weimersheim im Bereich der Verbindungsstraße nach Alesheim Einsatzkräfte des Rettungsdienstes auf sich aufmerksam gemacht. Die 11-Jährige war leicht unterkühlt, jedoch wohlauf und konnte bereits kurz darauf in die Obhut ihrer Angehörigen gegeben werden. In einer Befragung gab die 11-Jährige an, entgegen eines elterlichen Verbots im Bereich eines örtlichen Bauernhofs gespielt zu haben. Anschließend habe sie sich aufgrund ihres schlechten Gewissens versteckt gehalten.

Vorschaubild: © symbol polizei hubschrauber fahndung 2 Foto Bayerische Polizei