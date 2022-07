Nach zweijähriger Zwangspause öffnete das Treuchtlinger Volksfest am Freitag (8. Juli 2022) wieder seine Pforten für Besucher. Nach dem Wochenende zog die Polizei Treuchlingen für das erste Volksfestwochenende eine Bilanz und berichtet von einem ruhigeren Samstag (09.07.2022), aber einem ereignisreicheren Freitag.

Am Freitag hatte das Volksfest um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Gambrinus-Aufzug begonnen, an dem ca. 600 Zuschauer teilnahmen. Das 3000 Personen fassende Bierzelt war bereits von Beginn an vollbesetzt - leider blieb es nicht bei einem friedlichen Beisammensein und Feiern.

Bilanz der ersten Woche beim Treuchtlinger Volksfest - 16-Jähriger haut mit Flasche zu

Die Polizei Treuchtlingen berichtet von drei Körperverletzungsdelikten in der ersten Festnacht: "Den traurigen Höhepunkt" bildete eine größere Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Weinzelt gegen 1.20 Uhr: Dort griff ein 16-jähriger Treuchtlinger nach einer Glasflasche und schlug sie einem 33-jährigen Oberpfälzer auf den Kopf. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus von Gunzenhausen gebracht werden. Der junge Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden, gegen ihn wird nun im Falle gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Für den Samstag sah die Bilanz der Polizei besser aus: Das Bier- und Weinzelt war gut besucht, aber Straftaten wurden nicht gemeldet und nur zwei Besucher waren am Wochenende so stark alkoholisiert, dass ihnen der Rettungsdienst helfen musste.

Zudem befinden sich auf der Polizeiwache Treuchtlingen zahlreiche Fundgegenstände, die dort abgeholt werden können.





Vorschaubild: © Zstockphotos/Adobe Stock (Symbolbild)