Meinheim vor 1 Stunde

Brand

In Scheune mit Heu: Kind hält brennendes Feuerzeug vor Spraydose - um "Funktionsfähigkeit" zu testen

Ein Brand ist am Mittwoch in Meinheim entfacht worden. Durch einen leichtsinnigen Umgang mit Feuerzeug und Spraydose lösten zwei Kinder einen Brand in einer Scheune aus.