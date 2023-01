In einer Wohnung in Gunzenhausen ist eine Frau am Sonntag (1. Januar 2023) gegen 12 Uhr ihrem Weihnachtsbaum mit einer brennenden Wunderkerze zu nahe gekommen. Dadurch geriet der Baum in Brand, konnte aber durch die Bewohner selbst abgelöscht werden.

Durch das Feuer wurden in dem Zimmer die Decke, der Bodenbelag und die Tür beschädigt. Laut der Polizeiinspektion Gunzenhausen entstand dabei ein beträchtlicher Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand durch den Brand verletzt. Die alarmierte Feuerwehr hatte noch im Anschluss an den Vorfall die Wohnung belüftet.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa