Weil es zwischen zwei Schülern des Öftern in der Schule zu Streitereien kam, gerieten in Treuchtlingen am Freitagmittag (31. März 2023) ihre Mütter aneinander. Wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen berichtet, gab es dabei Verletzte.

Gegen 12.30 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Treuchtlingen. Beide Mütter - eine 33-Jährige und eine 42-jährige Frau - griffen einander an. Dabei verletzten sich beide Frauen leicht, zudem warfen sie sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf.

Mütter fangen Schlägerei an - Kind gerät dazwischen

Leider geriet bei der Auseinandersetzung auch einer der Söhne zwischen die Fronten und trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Gegen beide Frauen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Vorschaubild: © Todorov/Adobe stock (Symbolbild)