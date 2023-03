Am Freitag (31. März 2023) gegen 2 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Treuchtlingen auf das Gelände eines Autohändlers in Treuchtlingen gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde, welcher in Begleitung zweier weiterer Männer war.

Sie gaben an, dass sie sich zur Nachtzeit Gebrauchtfahrzeuge ansehen wollten. Dabei stürzte der 42-Jährige abseits der Fahrzeuge in ein circa drei Meter tiefes Treppenloch. Aufgrund seiner Verletzung musste er ins Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht werden.

Außerdem lagen gegen einen seiner Begleiter gleich zwei Haftbefehle vor. Diese konnte der 26-Jährige jedoch durch die Zahlung eines Geldbetrags abwenden.