Mit hohem Kräfteansatz fand am Mittwochnachmittag, 31.05.2023, die Suche nach einer 66-jährigen Dame im Bereich Allmannsdorf am Brombachsee statt. Dies gab die Polizeiinspektion Weißenburg in einer Pressemeldung bekannt.

Die Dame war mit einem sogenannte Stand-up-Paddle (SUP) auf dem See unterwegs.

Vermisstensuche nach Paddlerin auf dem Brombachsee

Aufgrund des starken Windes und damit verbundenem Wellengang wurde sie bis nach Ramsberg abgetrieben.

Auf dem Rückweg zu Fuß wurde sie durch Einsatzkräfte wohlauf angetroffen. Im Einsatz waren das BRK, die Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr und Polizei.