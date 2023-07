Eine 34-jährige Mutter hat am Donnerstagvormittag (13. Juli 2023) beim Aussteigen ihren 3-jährigen Sohn in Schwabach im Zug sitzen lassen. Das teilt die Polizeiinspektion Weißenburg in Bayern mit.

Als die 34-Jährige bemerkte, dass sie ihren Sohn vergessen hatte, war der Zug bereits abgefahren. Sie informierte daraufhin aufgelöst über den Notruf die Polizei.

Mutter (34) vergisst Sohn (3) in Zug: Polizei kann ihn in Weißenburg aus dem Zug holen

Beamt*innen der zuständigen Polizeiinspektion stellten sich am Weißenburger Bahnhof auf. Dort konnten sie den 3-Jährigen aus dem Zug holen und auf der Dienststelle beruhigen, bis ihn seine Mutter wieder in Empfang nehmen konnte.

