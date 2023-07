Bei Bauarbeiten in Mooskorb (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) hat sich am Samstagmorgen (15.07.2023) ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 79-jähriger Mann erlitt bei Bauarbeiten tödliche Verletzungen.

Gegen 07:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen schweren Unfall im Gunzenhausener Gemeindeteil Mooskorb ein. Ein 79-jähriger Mann befand sich bei Bauarbeiten im Schwenkbereich eines Kleinbaggers und wurde bei den Arbeiten mit der Baggerschaufel am Kopf getroffen. Der Geschädigte erlitt hierbei so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken trafen die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit. Die abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang führt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Bernd Groß

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell