Ein Traktor samt Anhänger ist am Samstagnachmittag in Wipfeld (Landkreis Schweinfurt) rückwärts von einer Fähre gerollt und im Main gelandet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die umfangreichen Bergungsmaßnahmen dauerten mehrere Stunden an.

Gegen 15.00 Uhr war ein mit Heu beladenes Traktorgespann auf die Fähre Wipfeld aufgefahren. Als diese nach vorne wegtrieb, rollte das Fahrzeug samt Anhänger rückwärts in den Main. Am Steuer des Traktors saß ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen. Ihm gelang es, sich und seinen Hund unverletzt ans Ufer zu retten.

Wichtige Zeugen gesucht

Im Einsatz befinden sich neben der Schweinfurter Polizei die Freiwilligen Feuerwehren aus Wipfeld und Stammheim sowie das DLRG mit Tauchern. Die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs hat inzwischen vor Ort die Wasserschutzpolizei übernommen. Um zu prüfen, ob die Fähre weiterhin fahrtüchtig ist, wurde ein Sachverständiger angefordert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann aktuell noch nicht genau beziffert werden.

Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen befand sich zum Unfallzeitpunkt ein blauer VW Golf mit Würzburger Kennzeichen auf der Fähre. Die beiden Insassen werden dringend als Zeugen gesucht und gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 bei der Schweinfurter Polizei zu melden.