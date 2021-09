In der Nacht von Mittwoch (1. September) auf Donnerstag (2. September), stiegen ein- oder mehrere Unbekannte in ein Firmengelände in der Carl-Benz-Straße in Schweinfurt ein, wie die Polizeiinspektion Schweinfurt mitteilte.

Hierzu wurde die Umzäunung eines Bedachungsunternehmen beschädigt und der oder die Unbekannten begaben sich auf das Gelände. Anschließend wurden die Scheiben von 13 dort abgestellten Fahrzeugen beschädigt und aus den Fahrzeugen verschiedene Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme noch nicht benannt werden, sie dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.