Schweinfurt vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Vorfahrt genommen und in Gegenverkehr gerutscht: Vier Fahrzeuge kollidieren wegen nasser Fahrbahn

In Schweinfurt gerieten am Dienstag vier Autos an der Maxbrücke in einen Unfall. Eine Autofahrerin hatte einem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen.