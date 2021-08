Eine 49-jährige Frau aus Schweinfurt hat am Montag (23. August 2021) Anzeige erstattet, weil ihr vier Monate alter Kater durch einen Unbekannten misshandelt wurde. Am Samstagmorgen (21. August 2021) bemerkte die Frau, dass ihr Kater stark humpelte und sei deshalb mit ihm zum Tierarzt gefahren, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag (24. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Bei der Untersuchung stellte der Tierarzt fest, dass dem kleinen Kater ein etwa neun Zentimeter langer Holzstab anal eingeführt worden ist. Dieser musste operativ entfernt werden. Am Freitagabend hatte der Kater noch keinerlei Anzeichen einer Verletzung, weshalb die Tatzeit in der Nacht von Freitag auf Samstag sein musste. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit noch keine.

Vorschaubild: © guvo59 / pixabay.com