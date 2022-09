Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr in Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) gekommen, wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen mitteilte.

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr von Schwebheim kommend in Richtung Grettstadt. Als er ein vor ihm fahrendes Auto überholte, geriet er beim Wiedereinscheren nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen, wie die Polizei berichetet. Der 26-Jährige steuerte dagegen und fuhr dann links der Straße eine Böschung hoch. Dabei überschlug er sich mehrfach.

Grettstadt: Auto überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Der Autofahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des überholten Autos kam ebenfalls ins Schleudern, blieb an zwei Leitpfosten hängen und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Er, seine Mitfahrerin und ein 2-jähriges Kind erlitten leichtere Verletzungen und wurden ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Fahrzeug des 26-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett für den Verkehr gesperrt.

Vorschaubild: © pixabay.co/Rico_Loeb (Symbolfoto)