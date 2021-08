Am späten Freitagnachmittag (06. August 2021) ist es im Landkreis Schweinfurt in einem Linienbus zur Bedrohung und Beleidigung eines Fahrgastes gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen in einer Pressemeldung berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem Linienbus der Linie 8160. Dieser war am Freitag gegen 17.15 Uhr auf dem Weg von Schweinfurt nach Gerolzhofen.

Mann bedroht und beleidigt Fahrgast - Zeugen gesucht

Dabei bedrohte und beleidigte ein bislang unbekannter Täter einen der Fahrgäste. Der Täter trug außerdem ein Messer bei sich.

Ein namentlich unbekannter Zeuge bekam den Vorfall mit und sprach den Täter bei der Tatausführung an.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen bittet nun dringend um weitere Zeugenaussagen und nimmt diese unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.

