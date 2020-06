Am Mittwochabend (24. Juni) fuhr ein 14-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad von Altmannsdorf in Richtung Falkenstein. Nach der Abzweigung Neuhof kam sie alleinbeteiligt nach rechts ins Bankett. Ihr Vorderreifen rutschte zur Seite weg und das Mädchen fiel unbehelmt über den Lenker in den begrünten Straßengraben.

Schwer verletzt wurde die Radfahrerin mittels Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Erlangen geflogen.

14-Jährige verletzt sich bei Fahrradsturz - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfallort war kurzfristig gesperrt. Am Rad entstand geringer Sachschaden von rund 100 Euro.