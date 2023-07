Ein totes Schaf in einem Weidezaun hat am Sonntag (09. Juli 2023) in Untereuerheim für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Wie die zuständige Inspektion mitteilte, fand eine alarmierte Streife die Weide in der Schweinfurter Straße in einwandfreiem Zustand vor. Auch die Tiere sahen nach Polizeiangaben glücklich aus.

Schaf in Zaun stranguliert - Stromausfall vermutlich Ursache für den Tod des Tieres

Offenbar hatte sich das eine Schaf bei Fressen in dem normalerweise unter Strom stehenden Weidezaun verheddert und sich dadurch selbst stranguliert. Wie sich im Nachgang herausstellte, stahl ein bisher unbekannter Täter die Batterie, weshalb der Zaun stromlos war. Die Polizei nimmt an, dass dieser Stromausfall die Ursache für den Tod des Tieres war.

Zeugen, die am Weidezaun verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Dieb der Batterie geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382 9400 zu melden.

Vorschaubild: © Tim Marshall/unsplash.com (Symbolbild)