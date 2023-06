Beim Abfackeln von Unkraut im Garten ist in Stadtlauringen bei Schweinfurt offenbar versehentlich auch ein Nachbarhaus in Brand gesetzt worden. Als Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagnachmittag (06. Juni 2023) dort eintrafen, hätten bereits Flammen aus dem Dachstuhl geschlagen, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Die örtlichen freiwilligen Feuerwehren brachten das Feuer rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. "Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen." Nach ersten Ermittlungen habe das Feuer von einem Nebengebäude des Nachbaranwesens auf das Wohnhaus übergegriffen und dort deutlichen Schaden angerichtet. "Die Brandursache könnte in unsachgemäß durchgeführtem Abflammen von Unkraut zu suchen sein."

Vorschaubild: © Kzenon/Colourbox.de