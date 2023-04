A70 bei Werneck: Spur nach Auffahrunfall stundenlang gesperrt

Beifahrerin mit inneren Verletzungen in Klinik operiert

28.000 Euro Sachschaden

Am Ostermontag (10. April 2023) kam es auf der A70 bei Werneck in Fahrtrichtung Würzburg zu einem schweren Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte das Ende eines Staus übersehen und krachte mit hoher Geschwindigkeit in ein vorausfahrendes Auto. Dabei wurde seine 22-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Beifahrerin nach Unfall in Klinik operiert

Die Frau hatte ihre Beine auf das Armaturenbrett gelegt und erlitt durch das Auslösen des Airbags bei dem Unfall Lendenfrakturen und innere Verletzungen. Sie musste in das Würzburger Universitätsklinikum gebracht und dort operiert werden. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck mitteilte, wurde auch die Familie im vorausfahrenden Fahrzeug verletzt. Die Insassen wurden mit diversen Schürfwunden und Prellungen in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert.

Als Folge des Unfalls war der rechte Fahrstreifen der Autobahn für mehr als anderthalb Stunden gesperrt. Dabei wurden die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Werneck unterstützt. Der gesamte Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Unfall weist die Polizei darauf hin, dass die Sicherheitssysteme wie Sicherheitsgurt und Airbag nur dann ihre volle Wirkung erzielen, wenn die Fahrzeuginsassen die Sitze ordnungsgemäß benutzen.