Bei einem Unfall in Schweinfurt sind zwei Menschen in einem Auto eingeklemmt worden.

Wie die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtete, wollte ein 81. Jähriger am Montag (26. Juni 2023) gegen 16.50 Uhr im Bereich des Parkplatzes an der Straße "Am Oberen Marienbach" aus der Esso-Tankstelle fahren. Als die Ausfahrt durch ein Auto versperrt war, kam es zu einem Fehler des Fahrers. Der Mann verwechselte das Gas und die Bremse und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei beschleunigte er über den ganzen Parkplatz.

Bremse und Gas verwechselt - Auto kracht in Tankstellenmauer

In der Folge überfuhr er ein Gebüsch und streifte mehrere Bäume, eher er ungebremst in eine Mauer krachte. Dabei verletzten sich der Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin leicht.

Durch die Deformierung des Autos musste das Dach des Fahrzeugs jedoch durch die freiwillige Feuerwehr Schweinfurt abgenommen werden. Nur auf diese Weise konnten die Verletzten aus dem Auto befreit werden.

Beide wurden im Anschluss ärztlich untersucht. Der Unfall wird nun der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Vorschaubild: © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild