Schweinfurt vor 26 Minuten

Gewalt

Mann schlägt seine Freundin in Schnellrestaurant - und wird danach selbst verprügelt

In einem McDonalds-Restaurant in Schweinfurt ist in der Nacht auf Samstag ein Mann auf seine Freundin losgegangen. Wenig später wird der Mann selbst verprügelt - mutmaßlich von Passanten, die die Tat vorher beobachtet hatten.