Schweinfurt: Brutaler Angriff mit abgebrochener Glasflasche - 23-Jähriger in U-Haft

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagabend zu einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Theaterplatz in Schweinfurt gekommen.

Zwei Männer hielten sich dem Polizeipräsidium Unterfranken zufolge im Bereich des Theaterparks auf, als es aus bislang ungeklärten Gründen gegen 21.30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Schweinfurter Polizisten nach Glas-Attacke ins Gesicht getreten - Richter erlässt Haftbefehl

In der weiteren Folge holte der 23-Jährige laut Polizei aus einem Mülleimer eine Glasflasche und schlug den Flaschenboden ab. Mit der zerbrochenen Flasche attackierte er den 25-Jährigen und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zu, heißt es.

Anschließend habe sich die Auseinandersetzung in Richtung Roßmarkt verlagert. Mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei konnten demnach die Situation beruhigen und den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 25-Jährige sei nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gekommen. Nach einer ambulanten Versorgung der oberflächlichen Verletzungen habe er noch in der Nacht wieder entlassen werden können.

"In den Hafträumen der Polizei Schweinfurt leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und griff einen Beamten mit zwei Tritten ins Gesicht tätlich an", so das Präsidium. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Kripo Schweinfurt den 23-Jährigen am Samstag dem Ermittlungsrichter vor, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt folgte und einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ. Im Anschluss kam er in eine Justizvollzugsanstalt.