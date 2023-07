Schonungen vor 43 Minuten

Brand

Feuerwehr rückt zu größerem Einsatz aus: Einfamilienhaus in Unterfranken in Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 13. Juli 2023, hat es in Schonungen gebrannt: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften ein Feuer in einem Einfamilienhaus.